Después de 4 años, la NFL regresará a México este 2026

La NFL anunció el regreso de un juego de temporada regular a México para este 2026. El comisionado de la liga, Roger Goodell, confirmó la noticia este lunes en una conferencia de prensa y dio a conocer que el juego será en el Estadio Banorte de la Ciudad de México y que lo esperan para el mes de diciembre.

A pesar de que Roger Goodell no dijo cuáles serán los equipos que jugarán el partido, expresó su alegría una vez que la NFL no juega en México desde 2022. De igual forma, tampoco confirmó la fecha del juego, aunque señaló que pronto hablará con los distintos dueños para conocer las franquicias que jugarán en el Estadio Banorte.

En octubre pasado, el mismo comisionado manifestó que era un hecho que una vez que se terminaran las obras en el Estadio Banorte regresarían a la capital mexicana y, con el Mundial 2026 en puerta, el recinto capitalino está más que listo.

En la semana del Super Bowl LX, Roger Goodell expresó que lo que adelantó en octubre del año pasado es una realidad y será un juego de temporada regular en 2026 lo que marque el regreso de la NFL a México.

“La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) regresará a la Ciudad de México para disputar partidos de temporada regular durante los próximos tres años en el emblemático Estadio Banorte, a partir de la temporada 2026”, se lee en un comunicado de la organización.

“Estamos encantados de traer de vuelta los partidos de la temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró Arturo Olivé, director general de la NFL México. “El Estadio Banorte ha sido sede de momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar a este recinto subraya nuestro compromiso con el crecimiento de este deporte en todos los niveles en el mercado mexicano”.