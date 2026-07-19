Despliegan 400 militares y elementos de seguridad en Zacatecas tras el hallazgo de 10 cuerpos

El secretario general del Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mungüerza, informó este domingo sobre el despliegue de 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, tras el hallazgo de 10 cuerpos en tres municipios diferentes del estado.

En un video, el secretario detalló que tras los acontecimientos registrados este sábado en la entidad, las autoridades federales y estatales activaron un operativo que incluye el despliegue.

De igual manera, el operativo es un trabajo coordinado de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes ya se encuentran patrullando zonas estratégicas.

El anuncio ocurre tras la conclusión de una reunión del Grupo de Inteligencia Operativa, el cual se mantiene en sesión permanente.

Este encuentro estuvo encabezado por el gobernador del estado, David Monreal Ávila, en conjunto con el comandante de la Quinta Región Militar y el coordinador territorial de la Guardia Nacional en la región.

Asimismo, en la sesión también participaron los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de coordinar las acciones periciales y de campo, según Rodrigo Reyes.

Finalmente, el secretario general mencionó que ya se tienen los primeros avances de estas indagatorias y serán presentados oficialmente en las próximas horas.