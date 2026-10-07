Despliega SSPE a grupos de operaciones especiales en Chihuahua capital

Con el objetivo de reforzar la seguridad en Chihuahua capital y sus alrededores, Gilberto Loya, Secretario de Seguridad Pública del Estado, desplegó un operativo de presencia policial, vigilancia y proximidad social con elementos de los grupos de Operaciones Especiales como lo son la Fuerza Especial SWAT y el Grupo Especial de Detectives, en función de disuadir la conducta delictiva, así como realizar labores de rastreo e indagatoria para localizar objetivos prioritarios.

Alrededor de 50 elementos de la Subsecretaría de Estado Mayor, así como 18 unidades arribaron para reforzar la seguridad en la capital, donde además de operar de manera independiente, también suman esfuerzos interinstitucionales para la Policía Estatal, Municipal y fuerzas federales.

La SSPE puntualiza la importancia de este tipo de despliegues estratégicos, sin que esto represente reducir la vigilancia en otras regiones prioritarias.

Así mismo, señala que el despliegue de Grupos de Operaciones Especiales se lleva a cabo para reforzar la seguridad en la capital, manteniendo así una operatividad permanente y una presencia estratégica en todo el territorio chihuahuense para garantizar la tranquilidad de las familias en cada municipio.

Cabe señalar que dicho despliegue contempla la participación de la Dirección General de Logística, la cual participa a través de la vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas o bien con el uso de ser necesario de los helicópteros de la corporación.