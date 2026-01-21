Designan a Jorge Nader Kuri como nuevo director del Instituto de Ciencias Penales de la FGR

La fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos, publicó una imagen en su cuenta de X con Jorge Nader Kuri, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), durante una reunión.

Nader Kuri fue designado por Godoy Ramos para el puesto el pasado 15 de diciembre, cargo que iniciará a partir de este 20 de enero.

Hoy me reuní con el Doctor Jorge Nader Kuri (@JorgeNaderK), quien asume el cargo de Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (@INACIPE) de la @FGRMéxico.

Un abogado penalista y profesional dedicado a esta materia, así como al estudio de la Política Criminal y… pic.twitter.com/0Kt0rbsGhs — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) January 21, 2026

El organismo que dirigirá el hombre forma parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“(Es) un abogado penalista y profesional dedicado a esta materia, así como al estudio de la Política Criminal y el Amparo, y quien sin duda hará un gran trabajo al frente de este centro de enseñanza, investigación y divulgación”, señaló Ernestina Godoy en su publicación.

Según se dio a conocer, Nader Kuri fue designado por invitación de la fiscal de la República, y permanecerá en el cargo hasta que sea removido.