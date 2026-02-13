¿Desde qué ciudades puedo encontrar vuelos a CDMX con buenos precios?

Cuando llega el momento de planear un viaje a la capital, la primera duda que surge es: ¿Desde qué ciudades hay más opciones y mejores tarifas en vuelos a CDMX? México tiene una red aérea muy bien conectada con la Ciudad de México, y eso representa una gran ventaja para quienes buscan variedad de horarios, aerolíneas y precios competitivos.

CDMX: el destino más conectado del país

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recibe vuelos desde prácticamente todos los rincones del país, incluyendo ciudades grandes, intermedias y algunos destinos turísticos. Esto genera una alta frecuencia de vuelos, lo cual beneficia al consumidor porque aumenta la competencia entre aerolíneas.

¿Por qué esto se traduce en mejores precios?

Más rutas activas significan más ofertas, más promociones y más posibilidad de encontrar horarios ajustados a tu itinerario. Además, aerolíneas como Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico tienen múltiples vuelos diarios desde las principales ciudades hacia la capital.

Ciudades con más oferta de vuelos a CDMX

Guadalajara

Con múltiples vuelos diarios y aerolíneas de bajo costo, es una de las mejores ciudades para volar hacia la capital. Los boletos suelen estar entre los más accesibles del país, y la ruta es una de las más transitadas.

Monterrey

Otra ciudad con excelente conectividad hacia CDMX. Las aerolíneas ofrecen vuelos desde temprano por la mañana hasta la noche, ideal para viajes de trabajo o escapadas cortas.

Tijuana

Gracias a su ubicación estratégica, muchos viajeros del norte prefieren volar desde Tijuana hacia CDMX. Además, por estar cerca de la frontera, a veces los boletos desde aquí son más baratos que desde otras ciudades del norte.

Cancún

Aunque es un destino turístico, Cancún también tiene vuelos regulares hacia la capital. Es una excelente opción si estás de vacaciones y querés cerrar el viaje con una visita a CDMX.

Mérida y Tuxtla Gutiérrez

Estas ciudades del sureste han ganado conectividad aérea en los últimos años y hoy ofrecen vuelos directos a CDMX con tarifas muy competitivas, especialmente si se compran con anticipación.

¿Qué tener en cuenta para elegir desde dónde volar?

Proximidad al aeropuerto

Si vivís en una ciudad pequeña, puede valer la pena trasladarte a un aeropuerto más grande cercano que ofrezca vuelos más baratos. Por ejemplo, desde León es posible encontrar mejores tarifas saliendo desde Aguascalientes o Querétaro.

Horarios convenientes

Algunas rutas solo tienen un vuelo al día, mientras que otras ofrecen varios. Elegir una ciudad con más opciones te permite jugar con los horarios y maximizar tu tiempo en destino.

Precios con y sin equipaje

Las tarifas varían mucho según la política de equipaje. En rutas muy competitivas (como GDL-CDMX o MTY-CDMX), es más fácil encontrar boletos sin equipaje a muy buen precio. Si necesitás documentar, compará bien antes de comprar.

¿Cómo buscar vuelos a CDMX al mejor precio?

Best Day es una de las plataformas más utilizadas por viajeros mexicanos gracias a su amplia oferta, facilidad de uso y atención en español. Buscar vuelos desde distintas ciudades, aplicar filtros y activar alertas de precios es muy fácil desde su sitio web o app.

Recomendaciones clave

Explorá ciudades cercanas a la tuya para ampliar tus opciones.



Sé flexible con tus fechas de viaje. A veces, salir un día antes o después puede representar un ahorro de hasta el 30%.



Activá alertas para que te avisen cuando haya ofertas en las rutas que te interesan.



Comprá con tiempo, especialmente si vas a viajar en temporada alta o en fin de semana.



Servicios adicionales de Best Day

Además de boletos de avión, la plataforma permite agregar hospedaje, traslados, tours, seguros de viaje y más. Si vas a viajar a CDMX, podés armar tu paquete completo y conseguir descuentos extra al comprar todo junto.