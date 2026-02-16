Desde Chihuahua vamos a echar abajo los fentalibros del comunista Marx Arriaga: Francisco Sánchez

Los libros de texto del comunista trasnochado de Marx Arriaga son peligroso fentanilo ideológico para la niñez. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al advertir que presentará la reforma para quitarle a la federación el monopolio sobre el contenido de los libros de texto que se entregan en las escuelas de Chihuahua.

“Son una monstruosidad ideológica, redujeron al mínimo matemáticas y español para privilegiar su ideología empobrecedora. Es por eso que es necesario erradicar esos fentalibros ideológicos”, señaló.

El diputado chihuahuense indicó que hoy la ley establece que la federación es el único organismo facultado para decidir sobre los contenidos que se imparten en las escuelas, lo que significa un absurdo centralismo, en donde burócratas del centro del país quieren decidir el futuro de la niñez chihuahuense.

Por lo que es urgente acabar con este centralismo en la educación y que los estados puedan diseñar sus materiales de acuerdo a sus valores, sus principios y su forma de vivir.

“Es imperativo para la patria y el futuro de millones de estudiantes que tengan libros dignos y con conocimiento científico. Desde el norte estamos dando la batalla para que así sea”, sentenció.