Descartan enfrentamiento en carretera a Ojinaga, ponchallantas dañaron un camión y 3 vehículos

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) descartó que se haya registrado un enfrentamiento armado en la carretera que conduce de Chihuahua a Ojinaga ayer por la noche.

Indicó que se recibió un reporte de supuesto ataque armado cerca de la caseta de peaje, sin embargo, al llegar los elementos al lugar únicamente se localizaron diversos poncha llantas colocados en la carpeta asfáltica.

Al respecto, un camión de pasajeros de la línea Ómnibus, 2 vehículos Sedan y una pick up resultaron dañadas, siendo las personas auxiliadas por Guardia Nacional.

En este sentido, se descartaron rastros de enfrentamiento o de explosivos en la zona.