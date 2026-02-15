Descalifican a la mexicana Sarah Schleper de los Juegos Olímpicos de Invierno; ¿qué ocurrió?

La deportista Sarah Schleper, quien competía por México, fue descalificada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

La esquiadora participó la mañana de este domingo en la primera carrera femenil de Slalom Gigante, donde cruzó la meta 5.72 segundos después que el primer lugar, la italiana Federica Brignone.

Schleper se ubicó así en el lugar 41, lo que le dio el pase a la final.

Sin embargo, no pudo volver a competir porque le informaron su descalificación.

¿Por qué descalificaron a la mexicana Sara Schleper de los Juegos Olímpicos de Invierno?

“Me descalificaron”, fue el anuncio que la mexicana Sara Schleper dio a medios de comunicación tras su primera participación del día en la carrera femenil de Slalom Gigante.

La esquiadora explicó que una de las reglas del deporte precisa que una parte de los esquís debe medir hasta 50 milímetros de ancho.

Yo estaba en 51 (mm), no sé por qué, los medí anoche; entonces me van a descalificar”, declaró a Claro Sports.

Schleper calificó de “terrible” su descalificación de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, pues señaló que “no es la manera en que quiero despedir a mi deporte y todo este evento”.

Casi lloré, pero no hay que llorar; es deporte, hay reglas para nuestra seguridad, fue un accidente”, subrayó.

Schleper dice adiós a los Juegos Olímpicos tras 7 participaciones

Tras ser descalificada, la esquiadora originaria de Estados Unidos reconoció que Milano-Cortina 2026 podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos de Invierno, ya que desea “dar chance” a las nuevas generaciones.

Yo sé que todavía tengo nivel, pero es importante dar chance a las más chicas”, expresó.

Aun con el posible retiro de Schleper, no estará alejada de los JJ.OO. pues su hijo Lasse Gaxiola es también esquiador olímpico.

Mi hijo le da duro a la esquiada”, destacó en entrevista con Joaquín López-Dóriga previo a su participación en Milano-Cortina 2026.

Con información de López-Dóriga Digital y Claro Sports