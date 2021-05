Zinedine Zidane dejará de ser el técnico del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comunicado a sus jugadores que abandonará el club al final de la temporada, según detallaron los principales medios españoles al confirmar una información que reveló la cadena radial madrileña Onda Cero.

La emisora aseguró que el técnico francés le anunció a sus futbolistas sobre su decisión antes del empate 2-2 que se llevó a cabo el fin de semana ante el Sevilla, donde los merengues desperdiciaron una de las últimas oportunidades de ponerse al frente de la tabla en La Liga.

Al mismo tiempo, y tras conocerse la noticia, fue el diario Marca el que revalidó el dato agregando que fue el 8 de mayo, tras la eliminación de Champions League ante el Chelsea y previo a ese duelo liguero, que el galo se reunió con el plantel. Zidane habría hablado con la plantilla después de la eliminación de Champions League (Reuters)

Ésta temporada podría ser una de las peores en los últimos años del conjunto madridista ya que podría acabarla sin levantar ninguno de los títulos que tuvo en juego.

El merengue fue eliminado de la Copa del Rey por el Alcoyano (club de Segunda B) en enero y más tarde por el conjunto inglés en semifinales de la Liga de Campeones. En el campeonato doméstico marcha a dos puntos del líder Atlético de Madrid a falta de dos partidos para el final del campeonato.

Pese a que no hay nada oficial, Zizou aumentó los rumores sobre su salida durante la conferencia de prensa previa al duelo contra el Athletic por la fecha 37 tras ser preguntado sobre si seguirá en el banquillo de cara a la temporada 2021-22. ”No sé lo que va a pasar. Estoy aquí, eso sí, mañana vamos a jugar y faltará el último partido. El resto no sé, puede pasar de todo, es el Real Madrid”, afirmó. Zidane puso en duda su futuro durante la rueda de prensa previa al duelo frente al Athletic (Reuters)

“Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o porque se complican las cosas, nunca ha sido así”, aclaró. “Lo que hago, lo hago a tope y llega un momento en el que es momento de cambiar, para todos, no solo por mí, por el bien de los jugadores, del club, de las personas”, agregó el francés ante los medios.

“No lo dejo porque es fácil quitarme, girarme y no mirar. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos, no solo el mío”, sentenció Zidane, haciendo referencia a su posible partida de la institución blanca.

El técnico francés abandonó inesperadamente el club en 2018, justo después de ganar su tercera Liga de Campeones consecutiva, pero regresó 10 meses después, en un momento en el que el Real Madrid no encontraba el rumbo con los pasos fugases de Julen Lopetegui y Santiago Solari.

