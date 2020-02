Zidane choca en España…y lo resuelve con una ‘selfie’

El fin de semana Zinedine Zidane tuvo un pequeño accidente en España, y el propio futbolista resolvió el problema de una manera sencilla…con una selfie.

El afectado circulaba en Valdebebas y al detenerse para ceder el paso fue chocado por atrás, por el entrenador del Real Madrid.

Zidane acaba de tener una colisión(solo chapa) camino a Valdebebas pic.twitter.com/5TEsUY6vTO — JAVI G. R. (@JaviviMadrid) February 8, 2020

“Nada más de verlo le reconocí y le dije: me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal”, declaró Ignacio a La Voz de Galicia.

Zidane quiso evitar a la prensa y le propuso que ambos se arreglaran por teléfono. Ignacio aceptó con una condición. Que se pudieran tomar una foto.

“Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane. Y él muy amablemente dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto. También le dije entre bromas que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo”, compartió.

Zidane contactó a Ignacio para arreglar el choque y todo quedó solucionado.

Fuente: Vanguardia