Yankees vuelven a caer en postemporada y ya son 16 años sin Serie Mundial

Que corra la voz: los Azulejos van a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Azulejos eliminaron a los Yankees en cuatro juegos con una victoria por 5-2 este miércoles en el Yankee Stadium, finalmente dejando fuera al gigante que ha parecido su “hermano mayor” en la División Este de la Liga Americana durante casi una década.

¿Por qué no los Azulejos? ¿Por qué no este año? Es la temporada soñada de la que nadie quiere despertar.

Game over

Series over

The @BlueJays punch their ticket to the #ALCS 🔥 pic.twitter.com/6m6XAUYMEC — MLB (@MLB) October 9, 2025

Los Yankees han caído, y ahora los Azulejos regresan a Canadá para relajarse un día, mientras esperan que los Tigres o los Marineros sellen su boleto a la SCLA en el Juego 5 del viernes. Es el primer viaje de Toronto a la Serie de Campeonato desde aquellas increíbles campañas del 2015 y el 2016. Aquellos equipos rebosaban talento y actitud, tan capaces de ganar un partido como de armar una pelea. Pero este equipo del 2025 ha conquistado al país de la mejor manera: por sorpresa.

“Es difícil de describir. Estos muchachos no se rinden — este equipo nunca se rinde”, dijo George Springer después del partido. “Día tras día luchamos, y es un grupo especial. Estoy muy orgulloso de todos”.

¿Para qué más ver 162 juegos de béisbol —unas buenas 500 horas de tu verano— si no es por la capacidad del deporte de sorprenderte?

“Este equipo gana de muchas maneras distintas, y esta noche lo volvió a demostrar”, dijo Louis Varland, quien abrió el partido decisivo con 1.1 entradas en blanco. “No es nada nuevo para nosotros”.