Yankees en México: Trevor Bauer, expitcher de MLB que se exilió en Japón, lanzará con Diablos Rojos

A menos de una semana de los dos juegos entre Diablos Rojos del México y Yankees de Nueva York que se disputarán en el Estadio Alfredo Harp Helú, de CDMX, la ‘Pandilla Escarlata’ tiene un nuevo refuerzo para su staff de pitcheo.

Trevor Bauer, un lanzador que brilló en Grandes Ligas y en Japón, reforzará a Diablos Rojos del México en uno de los dos juegos en contra de los Yankees de Nueva York, equipo propiedad del millonario Hal Steinbrenner.

Así lo confirmó el propio lanzador a través de una publicación en sus redes sociales. Agregó que su incorporación al equipo escarlata se extenderá por un total de seis juegos y dio detalles del acuerdo alcanzado con la ‘Pandilla Escarlata’.

¿Quién es Trevor Bauer? ¿Por qué se fue de Grandes Ligas cuando estaba en el ‘prime’ de su carrera como pitcher para lanzar en el beisbol de Japón? ¿Qué hará con Diablos Rojos del México y cómo es su acuerdo? Antes de que canten los tres strikes, El Financiero te cuenta toda la historia.

I’ll be pitching against the @Yankees on March 24 as a member of the @diablosrojosmx. I’ve also agreed to pitch 5 games for the Diablos between April 11 and May 8 in lieu of a traditional spring training period as it’s the best way for me to stay ready to pitch. This will help me…

— Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) March 18, 2024