Wrestlemania Backlash, el evento donde Rey Mysterio puede hacer historia en WWE

Ayer la WWE regresó con un evento después de ofrecer dos noches inolvidables en el Show de shows. Este 16 de mayo se llevará a cabo WrestleMania Backlash en dónde tomarán protagonismo viejas rivalidades y algunos títulos estarán en disputa.

El primer evento después de Wrestlemania 37 podría pasar a la historia ya que los Mysterio, la dupla conformada por Rey y su hijo Dominick, pondrá en alto a los latinos cuando enfrenten a Robert Roode y Dolph Ziggler por el Campeonato de Parejas de SmackDown. Podría ser la primera pareja en la historia de la WWE conformada por padre e hijo en ser campeones.

Una de las Superestrellas más reconocidas por el Universo WWE, Cesaro, tendrá la oportunidad de ir por el Campeonato Universal de Roman Reigns; mientras que Bobby Lashley enfrentará en una triple amenaza a Drew McIntyre y Braun Strowman para defender la corona del Campeonato de WWE.

Desde el Royal Rumble, Demian Priest y The Miz se han envuelto en una rivalidad y hoy volverán a subirse al cuadrilátero y será en una lucha de leñadores, estrategia del puertorriqueño para que The Miz no pueda abandonar la pelea.

Información de El Universal