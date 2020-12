Washington multa a Dwayne Haskins y le retira papel como capitán del equipo

El Washington Football Team multó al quarterback Dwayne Haskins y le retiró el papel de capitán del equipo tres días después de que fue captado en fotografías en un evento con strippers sin usar cubrebocas (máscara), dijo el coach Ron Rivera.

Fuentes indicaron a ESPN que el monto de la multa fue de $40,000.

“Lo más importante es que lo estamos haciendo responsable de sus actos y (Dwayne) ha sido castigado y lo aceptó”, dijo Rivera. “En nuestro proyecto, eso es lo que buscamos, que si cometes un error, debes reconocerlo y responsabilizarte”.

Pese al incidente, hay oportunidad de que Haskins continúe como el titular de Washington (6-8), que será anfitrión de los Carolina Panthers (4-10) el domingo. Alex Smith no entrenó por la torcedura que sufrió en la pantorrilla y que le hizo trabajar sólo lanzando pases mientras sus compañeros calentaban.

“Sé que mi equipo me necesita. Necesito ir a la caja de bateo y no puedo ser egoísta, debo dejar de pensar sólo en mí”, dijo Haskins. “Intento ser un mejor compañero y ser más responsable y así arreglar los problemas que me trajeron a este punto”.

El domingo pasado, Haskins asistió a la fiesta de cumpleaños de su novia en un hotel y en la que había strippers. Fue la segunda vez que Haskins violó los protocolos por el COVID-19 esta temporada. Hace unos meses, el quarterback hizo una reservación para un amigo de su familia en el hotel del equipo la noche previa a un juego ante los New York Giants.

Dwayne Haskins, quarterback de Washington, ofreció disculpas a sus compañeros por violar por segunda ocasión los protocolos de la NFL para el COVID-19.

“Sé que no debí poner a mi equipo en riesgo. No debí haber estado allí (la fiesta). Éramos más de 10 personas sin usar cubrebocas y eso es una violación sin importar dónde suceda”, reconoció Haskins.

Rivera dijo el lunes por la tarde que estaba al tanto de las publicaciones e inmediatamente contactó a Haskins. El coach indicó que pidieron a Haskins ir a las instalaciones del equipo para recibir la prueba para la detección del virus y que el equipo ha estado en contacto constante con la NFL.

“Aunque estamos extremadamente decepcionados por la decisión que tomó Dwayne, estoy complacido de que me haya dicho la verdad y fuera sincero sobre la situación”, dijo Rivera.

Haskins se disculpó con sus compañeros y participó con el primer equipo en las práctica del miércoles.

“Siento que fue una disculpa sincera. Como compañeros, nuestro trabajo, por más decepcionados que estemos, es intentar ayudarlo y apoyarlo como nuestro compañero”, dijo Smith. Todos cometemos errores y tenemos situaciones con las que debemos lidiar. No hay juicios aquí”.

Washington también le dio repeticiones en la práctica a Taylor Heinicke y Steven Montez, quienes fueron activados la semana pasada con Smith fuera de acción.

Haskins, quien como sus compañeros ha sido sometido a las pruebas del virus diariamente, debe entrenar con cubrebocas y una barra de casco con una mica especial. Participará en las juntas de forma virtual.

El pasador dijo que fue difícil hablar de la situación públicamente.

“Cuando cometes un error, tienes que poder admitirlo. Es lo que tuve que hacer”, señaló.

Rivera dijo que, tras consultar con la NFL, parte del plan incluye que Haskins sea sometido a dos pruebas diarias y en las prácticas, debe distanciarse socialmente lo más posible y debe asistir virtualmente a todas las juntas a las que se le convoque.

A Haskins le restan dos años por cumplir en su contrato de novato y no hay garantía de que permanezca en Washington la próxima temporada, luego de que hubo dudas sobre la forma en que se preparó la semana previa al primero de sus cuatro juegos como titular, sensación que dejó en el equipo también la temporada pasada.