Vladimir Jr. acuerda extensión de 14 años y 500 millones de dólares con Toronto Blue Jays

El primera base Vladimir Guerrero y los Toronto Blue Jays acordaron una extensión de contrato de 14 años y 500 millones de dólares, tras superar los exámenes físicos, fuentes le dijeron a Jeff Passan de ESPN el domingo por la noche.

Este es un acuerdo monumental, sin aplazamiento, para mantener a la estrella en Toronto por el resto de su carrera, y llega cuando los Blue Jays, con récord de 5-5 están en medio de un viaje que los lleva a Fenway Park para medirse a Boston Red Sox el lunes.

Guerrero, de 26 años, cuatro veces nombrado al Juego de Estrellas e hijo del miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero, dijo que no negociaría durante la temporada, después que ambas partes no lograron un acuerdo antes que se reportara al Spring Training. Ambos lados continuaron las conversaciones y lograron un acuerdo que será el tercero más grande en la historia de Grandes Ligas, sólo detrás de los 15 años y 765 millones de dólares de Juan Soto con los New York Mets y los 10 años y 700 millones de dólares de Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers.

Los Blue Jays sufrieron una decepción hace poco cuando Soto y Ohtani firmaron en otros lados, pero recibieron un compromiso a largo plazo de su mayor talento desde el miembro del Salón de la Fama, Roy Halladay.

Intentaron firmar a Guerrero a largo plazo por años, sin conseguirlo. Toronto tuvo una muestra del talento de Vladimir cuando debutó poco después de su cumpleaños 20 en 2019 y pegó 15 cuadrangulares como novato. Su temporada de irrupción llegó en 2021, cuando Guerrero terminó segundo en la votación del MVP de la Liga Americana, detrás de Aaron Judge, después de batear .311/.401/.601 con 48 jonrones y 111 producidas.

Guerrero siguió con un par de temporadas sólidas, pero debajo de las expectativas en 2022 y 2023, y a la mitad de mayo de 2024 tuvo un OPS debajo de .750, mientras los Blue Jays tuvieron problemas y terminaron en último lugar. En sus últimos 116 juegos, el Guerrero de 2021 resurgió, al pegar .343/.407/.604 con 26 cuadrangulares y 84 producidas.