Víctor Guzmán niega haber ingerido sustancias prohibidas y pedirá que se abra la prueba B

Víctor Guzmán rompió el silencio y aseguró que en ningún momento ha ingerido sustancias prohibidas, por lo que pedirá que se abra la muestra B para que pueda demostrar su inocencia. Asimismo, el futbolista dejó en claro que siempre ha estado en contra de cualquier dopaje y afirmó su apoyo contra la lucha de este tipo de casos.

A través de su cuenta de Instagram, Victor Guzmán mandó un comunicado sobre lo que está viviendo. En el texto menciona que confía en que la prueba B muestre que todo ha sido un error para que pueda seguir jugando futbol, luego de que Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunciara que está suspendido de manera provisional en lo que se esclarece su situación.

Asimismo, el jugador de 24 años pidió a todos que respeten su privacidad en este momento por el que atraviesa, donde de momento fue separado de Chivas. Cabe recalcar que el “Pocho” Guzmán se encuentra en la Ciudad de México para esclarecer el tema. Distintos reportes indicaron que se presentaría en las instalaciones de la FMF, pero el propio Bonilla aseguró que Guzmán no se presentó.

EL COMUNICADO DE VÍCTOR GUZMÁN

“A la afición y a los medios de comunicación, el pasado 9 de enero de 2020 me fue comunicado el resultado analítico adverso de un control antidopaje al que fui sometido el 10 de agosto de 2019 durante la jornada 4 del campeonato de la Liga MX tras el partido entre Pachuca y Querétaro.

Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente.

Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre tras su apertura que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión. En todo caso, quiero dejar claro que NUNCA he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a lucha hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y que me hace más feliz: jugar al futbol.”

Finalmente, les pido a todos, especialmente a los medios de comunicación, que respeten mi privacidad y la de mi familia mientras dure esta situación tan desagradable en la que nos hemos visto envueltos”, se lee en el comunicado del futbolista.

Fuente: As México