«Vi a un ‘Tri’ sin personalidad: Javier Aguirre tras goleada ante Suiza

Ciuda de México. El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, analizó de forma crítica la derrota de su equipo ante Suiza (4-2) en el primero de dos partidos de preparación rumbo a la Copa Oro. Con la experiencia de haber dirigido los procesos mundialistas de 2002 y 2010, El Vasco cuestionó la actitud de sus jugadores y su falta de personalidad para dar vuelta a circunstancias adversas en el estadio de la Universidad de Utah.

“Nos equivocamos mucho. En la primera parte vi un equipo sin personalidad, que se asustó con el gol en contra. Nos temblaban las patitas cada vez que se acercaban los suizos. Merecimos la derrota”, declaró tajante y sin contemplaciones El Vasco en conferencia de prensa.

“Recibir cuatro goles es una pésima señal, pero estos son los partidos que queremos, en los que la gente te insulte y se note quién tiene arrestos para la Copa del Mundo. Ante la adversidad, conoces a la gente. Cuando recibes un marcador así tienes que bajar las orejas y seguir entrenando”, agregó.

Por petición de la Asociación Suiza de Futbol, el encuentro se llevó a cabo en horario vespertino con el fin de que pudiera ser transmitido en la señal europea. Los dos equipos tuvieron una pausa de hidratación, debido a los casi 30 grados centígrados de temperatura.

“Pero la selección tiene que saber jugar donde sea”, excusa el seleccionador nacional. “Me duele en el alma cómo se va la gente a casa, es algo que me lastima. Los cuatro goles son evitables. Con el 1-0 parecía que se acababa el mundo y un equipo bajo mi mando no puede ser así. La culpa es siempre del entrenador, no doy nombres. Soy el máximo responsable de esta derrota”.

El Tricolor enfrentará el martes a Turquía, en Carolina del Norte, en su última prueba de preparación antes del inicio de la Copa Oro. Los turcos derrotaron este sábado 2-1 a Estados Unidos en su visita a Connecticut.