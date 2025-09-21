Verstappen gana el GP de Azerbaiyán y se pone al rojo vivo la F1 tras el choque de Piastri

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 arrancó con un golpe de efecto. Apenas en la primera vuelta, Oscar Piastri, líder del campeonato, se estrelló en la chicane tras un error en la salida que lo obligó a forzar de más. El australiano selló su pesadilla en parrilla, donde recibió una sanción de cinco segundos, aunque no tendrá consecuencias para la siguiente cita en el Gran Circo.

Este abandono fue especialmente doloroso para el piloto de McLaren, ya que desde el Gran Premio de Estados Unidos 2023 no registraba un retiro. Con la pista despejada de su principal rival, la mesa quedó servida para que Max Verstappen y Lando Norris tomaran el protagonismo en Bakú.

Sin embargo, Max sacó su cuarta victoria del año y Carlos Sainz clavó su primera alegría de podio con Williams, con un tercer lugar; mientras, George Russell consiguió el segundo lugar a bordo del Mercedes.

Así queda el campeonato de pilotos en su TOP 3

El resultado en Bakú apretó la clasificación:

Oscar Piastri – 324 puntos

Lando Norris – 299 puntos

Max Verstappen – 255 puntos

El abandono de Piastri, y la discreta actuación de Norris (solo seis puntos sumados), redujeron la brecha a 25 unidades entre líder y escolta; mientras, Verstappen se mantiene al acecho.

¡Verstappen al mando y Norris con problemas!

En la relanzada, Verstappen impuso ritmo desde la pole; mientras, Norris buscaba superar a los Ferrari y abrirse camino hacia el podio. Sin embargo, la carrera del británico comenzó a complicarse: delante tenía a Charles Leclerc, además de un sólido Carlos Sainz con Williams, que peleaba en los puestos delanteros junto al RB Visa de Liam Lawson.

La tensión se incrementó en la vuelta 17 cuando Alex Albon tocó al argentino Franco Colapinto (Alpine), provocándole un trompo que lo relegó al lugar 19. Los comisarios castigaron al piloto de Williams con 10 segundos de sanción. Mientras tanto, el joven Kimi Antonelli (Mercedes) metía presión a Lawson, generando una intensa batalla en la zona media.

El error para Norris otra vez en la parada de McLaren

El paso por boxes fue decisivo. En la vuelta 38, McLaren volvió a sufrir con los pit stops: una parada de 4 segundos de Norris, provocada por un fallo en la rueda delantera derecha, lo hizo perder posiciones frente a Leclerc y Lawson.

En contraste, Yuki Tsunoda brilló con un servicio impecable de 2.2 segundos, aunque sus neumáticos fríos lo dejaron vulnerable. El propio Verstappen selló su destino en la vuelta 40 con una detención casi perfecta de 2.4 segundos, que le permitió controlar la carrera hasta el final.

Final intenso y McLaren se ahoga solo en Bakú

Las últimas vueltas ofrecieron un espectáculo vibrante. Lawson lideró un “trenecito” de DRS en la pelea por el quinto puesto, con Yuki Tsunoda, Norris, Lewis Hamilton y Charles Leclerc metidos en la batalla. Pese a la presión, Yuki logró rescatar un valioso sexto lugar, su mejor resultado de 2025; mientras, Norris apenas pudo conformarse con la séptima plaza.

En el cierre, Verstappen cruzó la meta con autoridad, sumando su cuarta victoria del año y segunda consecutiva. El neerlandés no solo firmó la vuelta rápida, también demostró su maestría en condiciones extremas, consolidando su papel como principal retador en la pelea por el título.

El podio finalizó con:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Carlos Sainz (Williams)

Russell se apoyó en una estrategia impecable para asegurar el segundo lugar, mientras que Sainz celebró un histórico podio para Williams.

Próxima parada: ¡Singapur!

La siguiente cita de la Fórmula 1 2025 será el Gran Premio de Singapur, del 3 al 5 de octubre en Marina Bay. Con el campeonato encendido y las emociones al límite, la batalla por el título promete un cierre de temporada electrizante.

