«Vengo a despertar al gigante dormido”, afirma Milito en su presentación con Chivas

Ciudad de México. El argentino Gabriel Milito piensa en las palabras de Matías Almeyda, lo hace para recordar el proceso, los campeonatos obtenidos al frente del Guadalajara y definir con el mismo perfil lo que representa su llegada a la dirección técnica del club tapatío en una época de decepciones frecuentes. “¿Cómo llego yo? Con la misma idea que Matías, la de despertar al gigante dormido”, afirma el ex futbolista del Barcelona, presentado oficialmente en el cargo por el director deportivo del club, Javier Mier, para encabezar un proyecto por dos temporadas.

“Cómo no reconocer lo que fue su estadía en el club. (Almeyda) Marcó una época, consiguió cinco títulos, a pesar de todo lo que cuesta ganar uno. Vengo con esa intención ¿Cuánto puede llevar eso? No lo sabemos, pero ojalá que podamos construir un equipo ganador rápidamente. Sabemos que en el futbol es complicado. Hay situaciones que vivir, derrotas que uno no desea, pero las cuales forman parte del aprendizaje. Es imposible ganar siempre y no ganar nunca, mucho menos si uno representa a un club tan grande como Chivas”, agrega.

Milito cree en el futbol ofensivo, la presión alta, la secuencia de pases, pero en la mayoría de los equipos a los que dirigió -los argentinos Estudiantes de La Plata, Independiente y Argentinos Juniors, además del chileno O’Higgins- tuvo que renunciar por la falta de resultados. Con el Atlético Mineiro de Brasil perdió en 2024 la final de la Copa Libertadores contra el Botafogo, pero se proclamó monarca en el campeonato mineiro, una victoria que no lo enloquece.

“Si estoy acá es porque confío en los jugadores que tengo”, recalca. “No quiero quedarme sólo en palabras, hay que aprovechar el tiempo. La exigencia va a ser total”.

Los rojiblancos ganaron por última vez la Liga en 2017, un año antes de que Almeyda y su cuerpo técnico argumentaran “divergencias con dirigentes de la institución” para explicar su salida después de cinco trofeos conseguidos (dos Copas Mx, la Supercopa, Liga y Concacaf). Desde entonces, los acérrimos rivales de la afición tapatía, el Atlas y el América, fueron bicampeones y tricampeones, respectivamente, con entrenadores que marcaron época: el argentino Diego Cocca y el brasileño André Jardine.

Milito reconoce lo que eso significa, más aún cuando los ciclos de Fernando Gago y el español Óscar García terminaron de forma abrupta en la institución.

“Yo estoy acá para cumplir mi contrato y, si todo va como soñamos, poder extenderlo. Jamás escucharía a un club mientras pertenezca a Chivas”, señala en alusión a la salida de Gago al club Boca Juniors, con la temporada a punto de finalizar. “Respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera que a mí no me gustaría que Javier (Mier) o cualquier directivo busque a otro entrenador mientras yo esté, yo no voy a escuchar a ningún club mientras pertenezca a Chivas”.