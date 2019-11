Una periodista de Fox Sports “insulta” al Estadio Azteca y las críticas en su contra se disparan en redes

El día de ayer se llevó a cabo el encuentro de Chiefs vs. Chargers de la NFL en el Estadio Azteca, México; por lo que, el coloso que Santa Úrsula se vio rodeado de la prensa internacional, entre ellos Rachel Bonnetta, periodista de Fox Sports.

Durante su estancia en el Estadio, la joven reportera publicó una imagen en su cuenta oficial de Twitter en donde expresa lo siguiente: “Azteca es un lugar especial ¡Hogar de bolsas de pipí y eventos deportivos increíbles!”.

LA REACCIÓN EN REDES

Sin duda, su comentario hizo estallar las redes sociales, pues varios usuarios comenzaron a responder su tuit, cuestionándola sobre cómo pudo atreverse a insultar un Estadio histórico como el Azteca.

“Qué manera de insultar un estadio histórico. Ese estadio tuvo a Maradona y Pelé cuando se encontraban en la cúspide”, expresó un usuario de Twitter

Al ver la gran molestia que su comentario causó, la periodista trató de enmendarlo con otro tuit:

“No entiendo por qué la molestia. Dije que era un lugar especial, hogar de increíbles eventos deportivos. La gente también hace pipí en bolsas… ¿Así qué?”, expresó Rachel.

Not sure why everyone’s getting upset. I said it’s a special place and it’s home to incredible sporting events. Ppl also peed in bags. So…. ?

— Rachel Bonnetta (@rachelbonnetta) November 19, 2019