Un juego tan mal arbitrado, dice Herrera

Miguel Herrera no se llevó buenas sensaciones del América tras el partido contra Necaxa. El técnico azulcrema reconoció detalles que no le gustaron de su equipo, esto en suma a aspectos arbitrales que no dejó pasar al término del encuentro.

“El primer tiempo no me gustó porque dejamos que nos apretaran, dejamos de manejar la pelota. El equipo defensivamente me gustó, aceptamos que el rival hacía bien las cosas, pero teníamos para salir mejor y dividimos. Fue un juego cortado. Hay que decir que no puede estar pitando la gente de arriba, lo he dicho mil veces. Si hay jugadas de VAR, que vaya y las cheque en el monitor, pierde más tiempo tocándose la oreja para tomar malas decisiones. No puede ser un juego tan mal arbitrado, fue ríspido y no puedes estar parándose cuatro veces en las jugadas, así es difícil agarrar un ritmo de juego”, manifestó.