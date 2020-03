Un camarógrafo habría detonado el coronavirus en la NBA

La NBA se encuentra preocupada, después de que se diera a conocer que un camarógrafo fue detectado con coronavirus y quien ahora se encuentra en un coma inducido.

Se reveló que el operador de cámara asistió a un partido el 7 de marzo en Little Caesars Arena. En el partido que se vivió ese día entre los Detroit Pistons ante los Jazz de Utah, la función del hombre era filmar entrevistas dentro de los vestuarios después del encuentro, y aunque el camarógrafo solo entró al vestidor de Utah, días después se reveló que dos jugadores de los Jazz tenían coronavirus.

Grov Tigue, compañero cercano del camarógrafo, afirmó que una semana después del encuentro, su amigo comenzó a presentar algunos síntomas, Tigue comentó que el hombre probó calmar los malestares con remedios caseros, mismos que no le funcionaron, ante esta situación decidió acudir al hospital.

De acuerdo a Grov, el operador de cámara le envió un mensaje de texto en el que le informaba que le pondrían un respirador, debido a que su nivel de oxígeno era muy bajo, sin embargo aún no tenía ningún diagnóstico definido.

“A las 11:11 a.m., me envió un mensaje: Dicen que ‘mi nivel de oxígeno es bajo. Quieren elevarlo’”, reveló Tigue. Asimismo, comentó que estuvo en contacto con su amigo hasta que fue inducido en coma. “El sábado quise ponerme en contacto con él a las 6:47 a.m. y respondió a las 3:48 p.m. Me dijo: “Voy a estar fuera de contacto por un día más o menos”, mencionó Grov.