UIF y Liga MX hacen equipo contra el lavado de dinero en el futbol

La Liga Mx firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para el sano desempeño de esta industria en el país. El objetivo es fortalecer las estructuras financieras del balompié nacional y hacer que las operaciones en torno al deporte sean más transparentes, que en este sentido la UIF ayude a transparentar el origen de los recursos con los que funcionan las entidades deportivas.

Para ello, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX y el Ascenso MX, se compromete a proporcionar toda la información que le sea requerida por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, incluido lo que tenga que ver con las transferencias de jugadores.

“La Liga MX y el Ascenso MX proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información de las operaciones financieras concernientes a adquisición de jugadores o jugadoras, tanto reportes relativos al cumplimiento u obligaciones de cada equipo, cualquier registro de inversiones o reportes relacionados con el futbol, información útil referente a afiliados y directivos”.

Bonilla también destacó que se homologarán las estructuras financieras: “Es una muestra de que tenemos transparencia y sirve como prueba de que queremos trabajar de la mano con las autoridades”.

Por otro lado, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que no ofrecería detalles de las investigaciones en curso sobre posibles manejos irregulares en el futbol, de lo que también habló el 24 de septiembre; en esa oportunidad, el funcionario comentó en las oficinas del SAT, en relación a operaciones de lavado de dinero, que “dentro de la evaluación de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”.

Hoy Nieto dijo que “se trata de hacer que las operaciones que se realizan en torno al deporte del futbol, sean virtuosas, que haya mayor transparencia, que los clubes eviten riesgos, y que la Liga y la UIF les ayuden con la investigación y el origen de sus recursos; eso ayuda a que los jugadores no tengan incumplimientos fiscales, que equipos con méritos puedan ascender, que equipos de Primera no pierdan su certificado y que jugadores y directivas no pierdan sus litigios”.

De la misma manera, se le cuestionó a Nieto si había un expediente abierto por irregularidades en la operación de Cruz Azul, como tanto se ha mencionado, pero aclaró que de la investigación en lo general la investigación es sobre el futbol mexicano y no hablará de casos específicos.

“No puedo dar datos sobre investigaciones en particular. En virtud de que los procesos están todavía en investigación y podría afectarse la presunción de inocencia, en caso de que yo hiciera una mención de algo que en este momento está en un proceso de revisión, por parte de las autoridades financieras y fiscales en la Secretaria de Hacienda. Creo que esto es un buen mecanismo de oportunidad, para efecto de evitar prácticas que se hayan presentado en el pasado, (y que) puedan presentarse en la dinámica actual del futbol mexicano”

