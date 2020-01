‘Tuca’ reconoce que debe reinventarse

Renovarse o morir, está latente en el pensamiento de Ricardo Ferretti con el equipo de Tigres, pues el brasileño ya ve como una necesidad cambiar su estilo para poder sacar más ventaja desde el banquillo felino.

‘Tuca’ aclaró que no tendría que sustituir jugadores, sino cambiar la táctica dentro del campo para que sus futbolistas puedan producir más dentro del terreno de juego, situación que no es muy a su manera, pero que estará de acuerdo en hacerla.

Dije que tenía que cambiar algo, no jugadores ¿porque tengo que cambiar los jugadores?, Tengo que cambiar algo yo, inventar algo distinto para que los jugadores puedan producir más. Siento que de repente estamos produciendo pocas oportunidades de gol, entonces, tengo que hacer algo yo, no creo que inventar porque eso no va con mi librito”, confesó Ferretti.