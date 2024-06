Tuca Ferreti rompe silencio con Tigres: «Lo que hicieron a Siboldi, me lo hicieron a mí»

Ricardo Ferretti, ex entrenador de Tigres y ahora analista en ESPN, habló sobre la tempestiva salida de Robert Dante Siboldi del conjunto felino.

Incluso, el ex DT también de Cruz Azul, reveló que él sufrió un trato injusto en la institución de la UANL y al igual que Siboldi, su salida se vio envuelta en «calumnias».

«Lo mismo que hicieron con Dante Siboldi me lo hicieron a mí. Me calumniaron, que yo tenía cartas de jugadores y que cobraba dinero a los jugadores para jugar. Todo esto lo hicieron. Me prometieron contrato, pero a la mera hora me dijeron que no porque ya tenía un entrenador en mi lugar», expresó en Futbol Picante.

Al respecto de porque nunca presentó una demanda contra Tigres, Ferretti señaló: «No pude demandar porque no era una cosa que saliera de CEMEX, fue una cosa que hicieron para difamarme».

Por otra parte, ‘Tuca’ Ferretti aseguró que la afición de Tigres se está empezando a dar cuenta que de los malos resultados del equipo en los últimos meses se deben a malas decisiones de los directivos.

«Yo creo que deben estar tranquilos por el plantel que tienen. Tienen a Nahuel, Pizarro, André y una cantidad de jugadores impresionantes. Es uno de los mejores planteles de todo México. No hay ninguna duda. El problema no está en lo deportivo, el problema que la gente está empezando a dudar es lo que está haciendo la directiva»

Cabe destacar que Ferretti fue técnico de Tigres por 11 años y en 2021 terminó su ciclo al frente de la plantilla felina.

En su última conferencia de prensa como entrenador felino, Tuca reconoció que le sorprendió la forma en que la directiva manejó su salida.

«Sorprenderme sí, me sorprendió un poco porque había un cierto trato con posibilidad de seguir y por alguna razón se rompió y sí me sorprendió, pero uno es empleado, un soldado y tiene que recibir órdenes, así lo tomo», comentó en su última rueda de prensa.