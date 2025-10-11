Triunfo de categoría: Colombia venció 4-0 a México en el AT&T Stadium

La Selección Colombia Masculina de Mayores, dirigida por Néstor Lorenzo, comenzó con pie derecho su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, al vencer 3-0 a México en un partido amistoso disputado este sábado 11 de octubre en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Desde el pitazo inicial, el combinado nacional mostró orden, solidez y ambición ofensiva. La presión alta y la velocidad por las bandas fueron claves para dominar las acciones ante una selección mexicana que también buscaba imponer su ritmo.

El marcador se abrió temprano gracias a Jhon Lucumí (16’), quien aprovechó un tiro de esquina para conectar de cabeza y poner el 1-0. En la segunda mitad, Luis Díaz (56’) amplió la ventaja con una definición precisa tras una gran jugada colectiva, y poco después, Jefferson Lerma (64’) marcó el 3-0 con una exquisita medio bolea. Finalmente, Johan Carbonero selló la victoria 4-0 al minuto 86.

El equipo colombiano controló los tiempos del encuentro, con una defensa sólida y un mediocampo equilibrado que supo manejar los momentos de presión del rival. El cuerpo técnico aprovechó el partido para probar variantes tácticas y darle minutos a varios jugadores que continúan afianzándose en el proceso de Lorenzo.

Este compromiso marca el inicio de un nuevo ciclo de preparación, en el que la ‘Sele’ busca fortalecer su idea de juego y consolidar un grupo competitivo de cara a las próximas competencias internacionales.

En el último enfrentamiento entre ambas selecciones, disputado en 2023 en el Los Angeles Memorial Coliseum, Colombia también se impuso 3-2, confirmando una tendencia positiva ante el conjunto mexicano.

Así formó Colombia este sábado 11 de octubre: David Ospina (A),