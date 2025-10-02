Trionda, el balón del Mundial 2026 con tecnología revolucionaria

Ciudad de México. La FIFA presentó el balón del Mundial 2026 llamado Trionda, el cual tiene los colores verde, azul y rojo que representan a México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones del torneo, además destaca por tener una tecnología que proporciona información de cada movimiento del esférico, lo cual podrá ayudar a la toma de decisiones de los árbitros.

“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”, indicó el organismo en un comunicado.

El diseño del balón también tiene “la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas que reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre”.

El balón seguirá con una tecnología para mantenerse conectado a distancia, como su antecesor, además de que se incluyó un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información detallada de los movimientos.

“Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, apuntó.