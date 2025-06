Trevon Diggs enfrenta posible sanción por ausencias

El cornerback de los Dallas Cowboys, Trevon Diggs, corre el riesgo de perder 500,000 dólares de su salario base de 2025 por no participar en el programa de pretemporada del equipo.

Diggs ha optado por rehabilitar su rodilla izquierda, operada en Miami, lejos de The Star. No asistió a las dos primeras fases del programa de pretemporada y no ha participado en las actividades organizadas del equipo durante las últimas tres semanas.

Según su contrato, Diggs debe participar en el 84.375% del programa de pretemporada para evitar la reducción de 500,000 dólares.

El minicampamento obligatorio de los Cowboys se realizará del 10 al 12 de junio. Cualquier jugador que no asista al minicampamento también estará sujeto a multas.

Si bien el programa de pretemporada es voluntario, durante años los Cowboys han incluido cláusulas de reducción salarial en sus contratos, incluyendo las del mariscal de campo Dak Prescott, el receptor abierto CeeDee Lamb y el tackle defensivo Osa Odighizuwa, que prácticamente garantizan la participación del jugador.

Se cree que Diggs es el primer jugador que podría ver una reducción en su salario si los Cowboys deciden aplicar la cláusula.

Aunque Diggs se está rehabilitando de una cirugía, el contrato estipula que el jugador «debe rehabilitarse según lo requiera y bajo la supervisión del entrenador jefe del club hasta que pueda participar plenamente en el ‘Programa de Pretemporada’. La rehabilitación supervisada por el jugador junto con el entrenador jefe del club contará para el requisito de finalización del 84.375%».

El entrenador Brian Schottenheimer comentó que habló con Diggs la semana pasada y señaló que recientemente se sometió a una revisión médica con el equipo.

«Todos los síntomas son positivos», afirmó Schottenheimer. El vicepresidente ejecutivo Stephen Jones señaló que Diggs está siendo diligente en su rehabilitación, pero también indicó que el equipo prefiere que se rehabilite con la organización.

«Entendemos que está trabajando bien y que volverá, y lo veremos con atención la próxima semana (en el minicampamento)», declaró Jones.