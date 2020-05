El ex campeón mundial de boxeo Jorge ‘Travieso’ Arce fue ‘levantado’ por el Cártel de Sinaloa y obligado a convivir en una fiesta con algunos de sus líderes como Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, Ismael ‘Mayo’ Zambada y los hermanos Beltrán Leyva.

Así lo contó el propio exboxeador mochiteco en entrevista con el periodista Javier Alarcón para su canal oficial de YouTube, donde relató que la organización criminal intentó hacerle un regalo pero lo rechazó.

“Un día me hizo la parada una policía y me llevaron, me vendaron los ojos porque me querían saludar”, explicó el pugilista mexicano, quien agrega que nunca supo la locación del encuentro con los narcotraficantes.

“(Me dijeron) que me quería saludar, que no me iba a pasar nada y pues fui ni modo de decir que no, era gente armada. Me llevaron y saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar ahí estaban en esa fiesta”.



Ante la insistencia del entrevistador, detalló que, entre otros, había conocido a Guzmán Loera, Zambada García y los Beltrán Leyva.





Siguiendo con el relato, Jorge Arce Armenta indicó que el Cártel de Sinaloa intentó regalarle una camioneta BMW pero la rechazó argumentando que ya tenía un automóvil y no podría pagar los impuestos de un vehículo de lujo.

Información de Cadena Noticias