Tras muerte de aficionado, Cruz Azul insta a autoridades a esclarecer los hechos

Ciudad de México. Tras lo ocurrido el sábado al término del partido Cruz Azul-Monterrey, en el que un hombre murió luego de ser sometido por personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario, el club cementero hizo un llamado a las autoridades para «el pronto esclarecimiento de los hechos» por medio de un comunicado.

«La institución acompaña a familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos», refirió el documento emitido por La Máquina.

Según reportes oficiales, Mondragón, aparentemente en estado de verbal, agredió verbal y físicamente a los oficiales de seguridad en la zona del estacionamiento mientras realizaban labores de desalojo. Luego de ser controlado, sufrió un desvanecimiento durante su traslado y, pese a la intervención de paramédicos, perdió la vida.

«A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del recinto y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados», agregó el club.

Los directivos expresaron «la mejor disposición» para colaborar con las autoridades de la UNAM y la Ciudad de México.