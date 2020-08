Torres Nilo resulta positivo por coronavirus

El covid-19 volvió a perjudicar al conjunto de Tigres, quienes este lunes confirmaron un positivo más en sus filas, se trata de Jorge Torres Nilo.

El ‘Pechu’ hizo público su caso a través de su cuenta de Twitter, donde pide a la afición crear consciencia y si es necesario exagerar en los cuidados para evitar contagio.

Para informarles que he dado positivo de covid-19 y afortunadamente tengo síntomas muy leves e invitarlos a seguirse cuidando entre todos, a algunos les dan síntomas, a otros no, pero hagámoslo por los demás, sigamos cuidándonos, poniendo nuestros cubrebocas con nuestra sana distancia. Seamos prudentes, no sabemos dónde está y dónde lo contraes por eso exageren en los cuidados”, apuntó Torres.