“Toqué fondo”, reconoce ‘Chicharito’

El delantero Javier Hernández no cumplió con las expectativas que generó su llegada al LA Galaxy de la Major League Soccer la temporada pasada. Este viernes, el LA Times reproduce una charla en la que el jugador mexicano reconoce que su rendimiento en 2020 quedó por debajo de lo que se esperaba.

“Tengo una gran deuda con mi club. Tengo una gran deuda con mis aficionados, con la familia Galaxy”, dijo el atacante mexicano.

Al margen del reto que representó 2020 dentro y fuera de las canchas, debido a la pandemia de coronavirus, Hernández tomó la responsabilidad por la falta de gol y lucimiento en su temporada debur en la MLS.

Mediante nueva rutina física, Javier Hernández busca saldar deuda con Galaxy y volver al Tri

“Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven [en] cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso”, reconoció.

Con la temporada 2021 del circuito estadounidense emplazada para comenzar el 17 de abril, el delantero del Galaxy ya se encuentra en la puesta a punto para saldar la deuda pendiente de 2020.

“No he trabajado tan duro en toda mi vida”, dijo Hernández. “No he confiado en las personas correctas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones”.