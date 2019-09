Tomás Boy afirma que el América jamás vencerá a Chivas bajo su mando

Luego del empate sin goles ante América en un duelo amistoso, el técnico Tomás Boy señaló que el cuadro de Coapa nunca vencerá a Chivas, al menos mientras él esté al frente de los tapatíos.

“Estaremos muy bien, no creo que me gane el América ningún partido jamás, al Guadalajara no, de veras, no creo, con todo respeto”, aseguró el estratega.

Manifestó que su confianza radica en el trabajo que ha hecho su equipo y la manera en que saben encarar este tipo de duelos, lo cual espera plasmen en la cancha este sábado, cuando enfrenten al Atlas en el Clásico Tapatío.

“Los clásicos hay que salir a ganarlos y no importa tanto la posición en la tabla, aunque para los dos es muy importante este partido, porque en la zona del campeonato que estamos puede definirse un rumbo para ambos”, apuntó. El Jefe Boy destacó que este cotejo que sostendrá con la “Furia Rojinegra” será una gran oportunidad para que su escuadra confirme, desde su perspectiva, el ascenso que han tenido en todos los aspectos. PUBLICIDAD “Es padre jugar este tipo de partidos, es una oportunidad muy importante para confirmar en el marcador y el rendimiento la mejoría del Guadalajara”, estableció el técnico. https://www.milenio.com/futbol/club-guadalajara/tomas-boy-america-jamas-ganara-partido-dt-chivas