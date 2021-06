Tom Brady y Patrick Mahomes en la portada de MADDEN 2022

A través de su cuenta oficial de Twitter, Madden confirmó los rumores que surgieron hace unos días a raíz de la presentación del video que compartieron en redes sociales con dos cabras, animal que suele utilizarse en el idioma ingles para referirse a los mejores jugadores de todos los tiempos.

Patrick Mahomes aseguró que se siente orgulloso de volver a formar parte de la portada de Madden, videojuego al que jugaba con su padre y aún sigue siendo fanático de la saga.

“Mi papá solía vencerme con los Vikings de Randy Moss y Daunte Culpepper”, dijo Mahomes a ESPN durante una entrevista tras ser revelado como uno de los protagonistas de la portada de Madden 22. “Él lanzaba como, simplemente, bombas para touchdowns, y yo me quedaba llorando en la sala de juegos.

“Fue muy divertido, y siempre intentaba mejorar cuando lo jugaba, y sigo jugando hasta el día de hoy”.

Mahomes, un fanático de los Dallas Cowboys cuando era niño, intentó usar todos los equipos para vencer a su padre, pero con poco éxito. Incluso intentó usar el equipo de su compañero atleta de portada Tom Brady, quien ha tenido sus propias aventuras en Madden. Usando a Brady o cualquier otra persona, Mahomes registraba hora tras hora practicando el juego, pero Culpeppet y Moss eras imparables.

Jugar también le enseñó a Mahomes algunos de los conceptos básicos del fútbol, ayudándolo a comprender diferentes rutas y formaciones. El juego ha evolucionado desde esos días, pero Mahomes todavía juega y, cuando puede, se usa a sí mismo y a los Chiefs.

A menudo, juega con compañeros de equipo. Pero como jugador que es, a veces juega en línea con personas al azar que no tienen idea de que se enfrentan a un tipo que en realidad es uno de los jugadores de la NFL.

“Definitivamente lo hago”, dijo Mahomes. “No voy a dar mi usuario de jugador ni nada de eso, pero juego en línea de vez en cuando.

“En general, suelo jugar con muchachos en el equipo, y les diré algo, hay muchachos en el equipo que son muy buenos. A veces me ganan con mucha autoridad, pero trato de aguantar”.

Brady, compañero de Mahomes en la portada Madden 22, no pierde mucho. Pero el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers puede compartir la sensación de Mahomes de no ganar en Madden. No jugando contra oponentes aleatorios en línea pero es vencido por sus hijos.

Al igual que Mahomes, Brady jugó a Madden contra amigos cuando era niño. También le encantaba jugar a los viejos juegos de fútbol de la NCAA. Y cuando sus hijos tuvieron la edad suficiente, les presentó a Madden.

Al principio, los derrotaba.

“Y ahora tengo cero posibilidades”, dijo Brady a ESPN. “Quiero decir, ni siquiera está cerca. Desafortunadamente, ya no quieren jugar mucho conmigo. Ya sabes, prefieren jugar con sus amigos, pero sí, definitivamente les gusta y yo todavía me divierto jugando “.

Cuando Brady juega ahora, usa a tipos que conoce. Sus hijos a veces juegan como Brady virtual, pero Brady dijo que a veces eligen usar a Aaron Rodgers, Russell Wilson o Mahomes en su lugar. Y cuando Brady esté jugando con ellos, se apodera de su yo virtual antes de que ellos puedan.

Mientras juega, nota cosas que son increíblemente realistas y otras que lo son menos. Pero ha avanzado mucho desde que comenzó a jugar hace varias generaciones de consolas.

Como muchos padres, Brady trató de limitar la cantidad de tiempo que sus hijos jugaban. Pero luego los amigos de sus hijos estaban en tanto que no tuvo más remedio que ceder un poco.