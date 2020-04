Tom Brady revela por qué dejó a los Patriotas

La espectacular era de 20 años y seis títulos de Super Bowl con los New England Patriots terminó para Tom Brady a mediados de marzo, pero las confesiones del quarterback que ahora jugará con los Tampa Bay Buccaneers no tienen desperdicio y él mismo reveló detalles por medio de una columna en The Players’ Tribune.

TB12 rememoró la llamada que recibió en el Draft del 2000 por parte de los Pats para informarle que había sido elegido, pero como fue el #199 del reclutamiento ya ni siquiera Bill Belichick fue quien se lo informó; para colmo, no sabía exactamente dónde jugaba esa franquicia.

“Cuando los Patriots me eligieron en el 2000 tenía 22 años, pasé toda esa tarde en casa de mis padres en San Mateo, California, cada vez con menos esperanzas de que sonara el teléfono. Ya tarde en la sexta ronda me llamaron, pero ni siquiera fue el coach Bill Belichick el que se comunicó porque para esas rondas te llama algún asistente del equipo y solamente me dijo: ‘Te informo que has sido elegido por los New England Patriots'”, recordó.

“Pasé toda mi vida en San Mateo, con la salvedad de mi tiempo en la Universidad de Michigan jugando. Cuando me dijeron que me habían seleccionado, honestamente no sabía dónde quedaba New England, me pregunté si era una ciudad en realidad o así le decían al equipo”, agregó.

¿Por qué Tom Brady dejó a los Patriots?

Como parte de su columna, Tom Brady aseguró que necesitaba nuevos retos como el competidor nato que es para demostrar que todavía puede aportar cosas valiosas a las nuevas generaciones de la NFL.

“Estoy emocionado, pero estoy más motivado. Muchos jugadores veteranos fueron mentores para mí en los Patriots y ahora quiero hacer eso en Tampa Bay, tengo mucho que demostrarme a mí mismo. No tengo nadie a quién demostrarle nada, solamente a mí y esa es mi mayor exigencia. Si no me atrevo a ir por algo más grande, ¿para qué estoy aquí?”, escribió.

“Mis 20 años en New England serán inolvidables, cuando me tomaron en el 2000 no sabía si siquiera jugaría con ellos. Dos de mis tres hijos nacieron en Boston, mi familia se formó ahí. Hay agradecimiento eterno hacia la familia Kraft (dueños), coaches, compañeros y demás trabajadores en la franquicia. Nunca los olvidaré, pero hoy mi nuevo reto que quiero conquistar se llama Tampa Bay Buccaneers”.