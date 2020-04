Tom Brady, J.J. Watt y Adrian Peterson encabezan la lista del equipo ideal de la década en la NFL

El mariscal de campo Tom Brady, el defensivo J.J. Watt y el ex corredor Adrian Peterson están entre los ocho elegidos por unanimidad para el Equipo de la Década, de 2010 hasta 2019, anunció este lunes la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Otros jugadores que tuvieron su nombre en cada una de las papeletas de los 48 miembros del comité del Salón de la Fama, fueron Von Miller, Aaron Donald, Joe Thomas, Marshal Yanda y Justin Tucker. Todos, con excepción del tackle Thomas y el guardia Yanda se mantienen activos.

Cada uno de los 55 escogidos al menos jugaron en un Pro Bowl o fueron elegidos a un equipo ideal de sus respectivas conferencias entre 2010 y 2019.

Cuatro de los jugadores unánimes: Brady, Miller, Yanda y Tucker también ganaron algún Super Bowl durante la década.

Los Seahawks de Seattle se tornaron el equipo con más jugadores designados, con cinco: el liniero Bobby Wagner, el safety Earl Thomas, el esquinero Richard Sherman, el corredor Marshawn Lynch y entrenador en jefe Pete Carroll.

Brady, nuevo refuerzo de los Buccaneers de Tampa Bay, comparte la posición de mariscal de campo con otro campeón de la NFL, Aaron Rodgers de los Green Bay Packers.

Brady obtuvo tres de sus seis títulos de Super Bowl durante la década con los Patriots de Nueva Inglaterra.

Adrian Peterson, único jugador que no se desempeña como mariscal de campo pero fue proclamado como Jugador Más Valioso (MVP) durante la década está acompañado por Lynch, Frank Gore y LeSean McCoy.

Darren Sproles es el jugador flex, y uno de los especialistas para devolución de patadas de despeje.

Calvin Johnson, quien se convierte en elegible al Salón de la Fama el año entrante, fue elegido con Julio Jones, Larry Fitzgerald y Antonio Brown como receptores abiertos. Los alas cerradas son Rob Gronkowski y Travis Kelce.

The two quarterbacks on the 2010s All-Decade Team, @TomBrady and @AaronRodgers12, were the two winningest QBs of the decade. #2010sAllDecadeTeam pic.twitter.com/sYWecN8KN4

— NFL Research (@NFLResearch) April 6, 2020