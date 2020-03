Tom Brady explica por qué dejó a los Patriots por los Buccaneers

Después de llegar a un acuerdo para jugar con los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady tuvo su conferencia de prensa introductoria con su nuevo equipo el martes a través de una conferencia telefónica (un formato necesario dada la pandemia de coronavirus) con los reporteros de la NFL.

Y aunque Brady mantuvo en gran medida muchas de sus respuestas cerca del chaleco, difícil de decir si se apartará del “Patriot Way” de proporcionar la menor cantidad de sonidos posibles, arrojó algo de luz sobre por qué ha elegido trasladarse a Tampa después de pasar las dos primeras décadas de su incomparable carrera con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

“Es un momento emocionante para mí en mi vida”, dijo Brady sobre el viaje del agente libre en el que optó por embarcarse al excluir cláusulas realizadas en su acuerdo final con los Pats.

“Introducir algo que obviamente es muy exclusivo para mí, la primera vez que sucede en 20 años. Me lo tomo un poco cada día”.

La semana pasada, acordó un contrato de dos años y $ 50 millones con los Bucs que podría aumentar a $ 59 millones si se cumplen ciertos incentivos. El gerente general Jason Licht dijo que la búsqueda de Brady era la “prioridad número 1” de los Buccaneers en esta pretemporada.

“Había muchas cosas que realmente me intrigaban acerca de la organización: los jugadores y los entrenadores, y la disposición de todos para tratar de lograr el objetivo de lo que es jugar fútbol, ​​que es ganar”, dijo Brady sobre Tampa Bay, hablando de nuevos compañeros de equipo como los receptores Mike Evans y Chris Godwin sin hacer predicciones sobre la perspectiva del equipo para 2020 después de una temporada 7-9.

“Voy a tratar de hacer todo lo que pueda en mi posición y de lo que soy responsable para que eso suceda. Y tengo que confiar en que todos los demás están haciendo exactamente lo mismo. En esa parte, no es diferente a lo que he experimentado durante 20 años en mi propio papel”.

Los Buccaneers llegaron a los playoffs por última vez en 2007, pero no han ganado un juego de postemporada desde que vencieron a los Oakland Raiders en el Super Bowl XXXVII después de la campaña de 2002. Tampa Bay tiene seis victorias en playoffs en su historia de 44 temporadas. Brady tiene seis anillos de Super Bowl.

Brady dijo que no tomó la determinación de irse de Nueva Inglaterra hasta el 16 de marzo, cuando se abrió la ventana de negociación del agente libre. Visitó al propietario de los Patriots, Robert Kraft, en su casa de Brookline, Massachusetts, esa noche para informarle sobre la decisión. El entrenador Bill Belichick también fue notificado esa noche.

“No soy responsable de cómo otras personas dicen ciertas cosas”, dijo Brady sobre su partida. “El Sr. Kraft ha sido una gran influencia en mi vida durante dos décadas.

“Cuando termine de jugar, miraré hacia atrás y tendré la oportunidad de reevaluar toda mi carrera … Pero al mismo tiempo, estoy emocionado por la oportunidad que tengo”.

Más tarde, Brady agregó sobre su tiempo en Nueva Inglaterra: “No hay nadie que haya sido un fanático más grande de los Patriotas de Nueva Inglaterra que yo … Tengo tantas excelentes relaciones que se mantendrán”.

Ahora se embarca en la vida, una que sigue siendo complicada por el brote de COVID-19, con los Bucs y el entrenador Bruce Arians, él de la “filosofía no risk it, no biscuit”.

Cuando Brady abandone el “Patriot Way”, también tendrá que encontrar una manera de entenderse con Arians.

“Obviamente le he prestado atención a él y su ofensiva durante mucho tiempo”, dijo Brady sobre su entrenador. “Todos tienen un estilo y una filosofía algo diferentes de cómo llaman a las cosas y demás”. Pero el fútbol, ​​para mí, se trata de tirar la pelota al tipo que está abierto.

“Le das la pelota a los muchachos que pueden hacer algo con ella. Hay algunos jugadores realmente talentosos aquí en esta ofensiva que tienen conjuntos de habilidades muy singulares. Y es realmente mi responsabilidad: tengo una pelota y tengo que poder entregar la pelota al tipo que puede hacer algo con eso”.

Parece que Brady estará mucho más cuidado que Jameis Winston en 2019, cuando lideró la NFL con 30 intercepciones.

Brady ahora tiene que trasladar a su familia a Florida. Cuando se le preguntó si obtendría el número 12 de Godwin una vez que llegara, Brady sugirió que no era una prioridad en este momento, sino que su objetivo era aprender de sus nuevos compañeros de equipo, un objetivo que espera que la tecnología pueda facilitar con las dificultades actuales. Viajar, sin mencionar convocar a un grupo de jugadores en un campo de fútbol.

“Debes tratar de manejarlo de la mejor manera posible”, dijo Brady sobre el medio ambiente transmitido por el coronavirus … “La parte importante es que todos están tratando de que funcione. Y todos intentan descubrir cómo ajustarse y adaptarse a algunas nuevas realidades a las que todos nos enfrentamos.

“Una vez más, no estoy haciendo ninguna predicción sobre eso, solo voy a tomarlo día a día con mi forma de hacerlo. Y voy a tratar de aprender cosas que necesito aprender. Un día a la vez es un cliché, pero definitivamente no es un cliché en la forma en que estoy tratando de vivir mi vida en este momento. Simplemente ha sido una nueva realidad para todos nosotros”.