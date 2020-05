Tigres pagará más de 50 mdp por Zelarayán; podría quedarse 3 años sin fichar

Pésima noticia para los Tigres de la UANL, equipo que deberá desembolsar una importante cantidad de dinero por Lucas Zelarayán, jugador que ya no forma parte de su plantilla; en caso de no hacerlo, podrían hacerse acreedores a una dura sanción que no les permitiría fichar por los próximos tres años.

Y es que el Club Atlético Belgrano de Argentina dio a conocer este martes 26 de mayo, que la FIFA aceptó su reclamo sobre la venta del ‘Chino’ al Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS), de la cual le corresponde el 30 por ciento.

“Belgrano comunica que la FIFA ha aceptado el reclamo realizado a Tigres de la UANL, por el pago del 30% de la transferencia de Lucas Zelarayán al Columbus Crew SC, porcentaje que le corresponde percibir a nuestra institución”Club Atlético Belgrano

El equipo argentino señaló que Tigres les deberá pagar cerca de 53 millones de pesos (2 millones 400 mil dólares) por el porcentaje de la transferencia, dentro de los próximos 45 días.

Fuente: SDP