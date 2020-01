Tennessee luce como ‘equipo del destino’ y terminan con la temporada de ensueño de los Ravens

Lo que parecía un sueño terminó como pesadilla y lo que parecía una pesadilla se está convirtiendo en el más dulce de los sueños, del cual todavía no es hora de despertar. El mejor equipo de la NFL en la temporada regular no será campeón, ya que los Ravens cayeron en Baltimore 28-12 ante los Titans, que se colaron sobre la hora a los Playoffs y ahora están a 60 minutos del Super Bowl.

Fue un partido en que todo le salió bien a Tennessee y prácticamente nada le salió bien a Baltimore. Un rebote comenzó a sembrar las dudas en el partido, cuando los Ravens llevaron el balón a territorio rival, pero Mark Andrews no controló un pase de Lamar Jackson cerca de la zona roja, Kevin Byard se hizo con el ovoide y entre el regreso y un castigo, los Titans tomaron el balón en la yarda 25. Par de jugadas después, Jonnu Smith hizo un atrapadón a una mano en las diagonales para abrir el marcador.

Baltimore fue uno de los equipos más agresivos durante toda la temporada en cuarto down, el que más convirtió (17 de 24) e iban perfectos cuando necesitaban menos de una yarda para mover las cadenas, pero esta noche se fueron 0 de 2. La primera, en la primera jugada del segundo cuarto que dejó a los Titans en la yarda 45 tras detener a Lamar en una personal del mariscal. Siguiente jugada, pase de 45 yardas de Ryan Tannehill con Kalif Raymond.

Baltimore estaba contra las cuerdas, fuera de su zona de comfort, pero de milagro y con pinzas se mantuvieron en el partido, anotando dos goles de campo que les daba vida antes del descanso, ya que ellos recibían para arrancar el segundo medio.

Una larga serie de 13 jugadas apuntaba a empatar el partido, pero se quedaron con las manos vacías ya que Lamar fue detenido de nueva cuenta en cuarto down. Problema que subió de nivel porque Derrick Henry se robó el show, escapándose 66 yardas para llegar a zona de gol, y tres jugadas después, en una jugada de laboratorio, lanzó un pase con salto con Corey Davis para ampliar el marcador.

Siguiente jugada, prácticamente game over. Lamar Jackson trató de comprar más tiempo en la bolsa y perdió el balón. Par de jugadas después, Tannehill estaba en las diagonales para el 28-6, el tercer touchdown en la jornada del mariscal que salvó la temporada de Tennessee al tomar la titularidad en la semana 7, después de que el equipo iniciara 2-4 con Marcus Mariota al mando.

Baltimore nunca ha remontado una desventaja de doble dígito en los Playoffs (0-4 antes de hoy, según ESPN Stats) y nunca un equipo había regresado de una desventaja mayor a 21 puntos desde el 2002 (0-527, según Warren Sharp). No hubo ni quinto bueno ni 528° bueno. Los Ravens lo pusieron interesante al anotar su primer touchdown con 11 minutos por jugar y estuvieron en zona roja dos veces con menos de 5 minutos, pero fallaron por dos veces más en cuarto down para sellar su destino.

Curiosidades de la vida: Baltimore terminó con 200 yardas de ofensiva más que Tennessee (530 vs 300), cinco minutos más de tiempo de posesión, más yardas por acarreo (5.9 vs 6.4) y por pase (5.2 vs 5.5), pero el partido se les salió de control, tuvieron que forzar más veces al ir abajo por doble dígito y así quedaron fuera ante unos Titans que se convierten en el tercer equipo en la historia que gana dos partidos de playoffs sin lanzar para más de 100 yardas. La clave: las entregas: dos intercepciones, un fumble y cuatro conversiones en cuarto down no logradas: difícil sobreponerse a siete entregas.

Los Titans están en la final de la Conferencia Americana por primera vez desde 2003, cuando cayeron ante los Raiders de Oakland, mientras que los Ravens ven que la mejor temporada en la historia de la franquicia termina sin siquiera un triunfo en los playoffs.

Por: USMARCA