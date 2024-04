Tata Martino deja la incógnita de ver a Messi ante Rayados

Apesar de que Lionel Messi ya entrenó al parejo de sus compañeros del Inter Miami, aún está la incertidumbre si jugará en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante Rayados.

En conferencia de prensa, Gerardo Martino compartió que ‘La Pulga’ estuvo presente en la última práctica; aunque desconoce si llegará al partido de mañana en Chase Stadium.

«Mañana lo definiremos, hoy no lo sé. Entrenó, sí. Mañana vamos a decidir porque todavía quedan 24 horas. Decidiremos lo que sea mejor para Leo», mencionó.

El Tata no se salvó de los constantes cuestionamientos de cómo está físicamente el argentino: «Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y debemos manejar los tiempos de esa lesión».

Gerardo Martino no arriesgará a Lio Messi

Por otra parte, el Tata insistió que no expondrán al rosarino para la ida de los cuartos de final de la Concachampions ante Rayados, puesto que tienen en la mira el resto del 2024.

«Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril, para nosotros todo esto recién empieza. Y lo que no debemos de hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestro futbolista».

Así que «lo que determinaremos es fundamentalmente y que sea lo mejor para Leo, como para cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas», concluyó.

De esta manera, será hasta mañana que el Tata Martino determine si contará con Lionel Messi o no ante Monterrey, quien se someterá a pruebas físicas horas antes del cotejo en Miami.

Hay que recordar que ‘La Pulga’ no juega desde el 13 de marzo, cuando vio minutos en la Concacaf Champions Cup ante Nashville, pero salió por una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha que le ha hecho perder los cotejos ante DC United, New York Red Bulls y New York FC, así como la Fecha FIFA con la Selección de Argentina.