“Tarjeta roja” a Israel: pierde ante Italia en medio de protestas contra genocidio en Gaza

Udine. La gente protestó contra la participación de la selección nacional de Israel en el partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 contra Italia, que se jugó por la noche en Udine.

Aunque finalmente el partido de las eliminatorias del Mundial entre Italia e Israel se llevó a cabo el martes sin incidentes mayores, este se jugó en medio de una fuerte presencia policial que incluyó francotiradores en el techo del estadio.

Italia se impuso 3-0 en un encuentro que fue colocado en la categoría de mayor riesgo a pesar de un acuerdo de alto el fuego que puso pausa a dos años de guerra en Gaza. Se produjeron algunas escaramuzas entre manifestantes y la policía en las calles de Udine durante una manifestación pro-palestina antes del partido, pero no hubo interrupciones durante el juego en sí.

Francotiradores fueron instalados en el techo del hotel del equipo de Israel en Udine y en la parte superior del estadio de la ciudad italiana.

El autobús del equipo de Israel fue escoltado al estadio por 13 vehículos policiales, incluidos algunos de las fuerzas especiales, y varias motocicletas.

El sonido de helicópteros vigilando la ciudad llenó el aire desde la mañana, horas antes de que comenzara el partido en el Stadio Friuli. También se podían ver drones en el cielo y había una fuerte presencia policial y militar.

En el centro de la ciudad, alrededor de 10 mil personas asistieron a una marcha pro-Palestina, que se mantuvo sin incidentes durante casi tres horas antes de llegar a su parada final. Luego, unas 50 personas —con sus rostros cubiertos— comenzaron a enfrentarse con la policía, que utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para intentar dispersarlos.

El grupo aparentemente intentaba pasar los cordones policiales para dirigirse hacia el estadio, que está en las afueras de la ciudad.

Muchas tiendas y restaurantes decidieron no abrir el martes y hay reglas estrictas para aquellos que lo hicieron, incluyendo la remoción de cualquier mobiliario exterior u otros objetos que potencialmente podrían ser utilizados como armas.

Italia también jugó contra Israel hace un año en Udine, que fue elegida como sede debido a la relativa dificultad para llegar a la ciudad que se encuentra en el noreste de Italia, cerca de la frontera con Eslovenia, y la facilidad de aislar el estadio, donde se han establecido bloqueos de carreteras por todo el alrededor.

El área ha sido declarada una «zona roja», y solo los aficionados con entradas pudieron pasar a través de las altas barreras metálicas. Se aconsejó a los seguidores que llegaran temprano debido a los rigurosos controles, con todos teniendo que pasar también por detectores de metales.

Se vendieron poco más de 9 mil entradas para el partido de clasificación en el Stadio Friuli, que tiene capacidad para 25 mil personas y pareció haber menos aficionados dentro del estadio en comparación con la protesta.

Hubo abucheos de algunos aficionados cuando se tocó el himno israelí, pero el resto del estadio intentó ahogarlos con fuertes aplausos.

También hubo una protesta pro-Palestina el año pasado antes del partido, pero solo atrajo alrededor de mil manifestantes.