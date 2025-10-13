Tagovailoa critica a compañeros por faltar a reuniones

El mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, afirmó que el equipo tiene varios «pequeños detalles» que pulir tras su inicio de temporada con marca de 1-5, incluyendo la asistencia a las reuniones dirigidas por los jugadores.

Poco después de la derrota de Miami por 29-27 este domingo ante Los Angeles Chargers, se le preguntó a Tagovailoa cómo pueden los jugadores evitar compadecerse de sí mismos. Los Dolphins han perdido cuatro partidos esta temporada, en los que perdían por una anotación en los últimos dos minutos.

Tagovailoa, quien lanzó el touchdown de la ventaja, pero también tuvo tres intercepciones, mencionó posibles cambios en las reuniones dirigidas por los jugadores a lo largo de la semana.

«Creo que empieza con el liderazgo, que ayuda a articular eso con los chicos y luego con lo que esperamos de ellos», respondió. «Esperábamos esto… ¿lo estamos consiguiendo? ¿No lo estamos consiguiendo? Tenemos jugadores que llegan tarde a las reuniones exclusivas para jugadores, jugadores que no llegan a las reuniones exclusivas para jugadores. Hay muchos factores involucrados. ¿Tenemos que hacerlo obligatorio? ¿No tenemos que hacerlo obligatorio?

«Son muchas cosas de esa naturaleza que tenemos que solucionar, y empieza con pequeñas cosas como esa».

Los Dolphins tenían solo un 6% de posibilidades de ganar el partido del domingo al entrar al último cuarto, según Next Gen Stats, mientras Los Angeles lideraba por 10 puntos. Pero Miami anotó 14 puntos sin respuesta, tomando una ventaja de un punto con el pase de 7 yardas de Tagovailoa a Darren Waller con 46 segundos restantes en el juego.