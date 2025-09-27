Sufre Jorge Martín fractura de clavícula en GP de Japón

La serie negra continúa para el piloto español Jorge Martín (Aprilia): el aún vigente campeón del mundo de MotoGP, que ya se perdió buena parte de la temporada por lesiones, sufrió una caída en la carrera sprint del Gran Premio de Japón, este sábado en Motegi, y se fracturó la clavícula.

El madrileño erró en su frenada a la entrada de una curva y cayó con violencia antes de tocarse con su compañero italiano Marco Bezzecchi y acabar en la grava.

Martín se levantó rápidamente, pero se agarró el hombro derecho, lo que ya hizo pensar que tenía una lesión de importancia.»Jorge se ha sometido a radiografías en el centro médico del circuito y han revelado que tiene una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha», informó la escudería Aprilia, precisando que el piloto fue trasladará a un hospital para someterse a más exámenes y ver el alcance exacto de la lesión.

Más tarde, Aprilia informó que Martín regresará el domingo a España y que el lunes será operado en la Clínica Dexeus de Barcelona para «reducir y fijar la fractura de la clavícula derecha».