Stephanie Vaquer busca abrir puertas para más luchadoras latinas en WWE

Luego de convertirse en la primera doble campeona de NXT, Stephanie Vaquer tiene claro su próximo gran objetivo en la WWE…

Y es un gran objetivo.

“La Primera”, como es llamada en la compañía estadounidense, y que decretó hace unas semanas tener en su poder ambos cinturones, que la acercan al roster principal de la poderosa compañía, se dijo feliz de mostrar la calidad de las luchadoras latinas, esperando con eso abrir la puerta para la llegada de más.

“Estoy feliz de poder abrir una puerta para que más chilenas y todas las que sean latinas tengan un acceso y guía. El ser ‘La Primera’ es difícil, tengo una gran responsabilidad por eso, y me gustaría emular a todas esas grandes pioneras en México, e impulsar aquí a las mujeres para tener una división más fuerte”, comentó en conversación con EL UNIVERSAL.

La gladiadora nacida en San Fernando, Chile, hace 31 años, quien ha pasado por altas y bajas en su carrera y vida personal, se tomó un momento para agradecer el apoyo de sus fanáticos, quienes la motivan a luchar por sus sueños, sin importar la distancia, sin importar lo lejos de casa que se encuentre.

“Estoy agradecida con el apoyo que me da la gente de Chile y de México, todos ellos me dan palabras de aliento y eso me motiva. Lo que no saben es que su respaldo me da inspiración, porque al ser deportista pasas muchas cosas en la vida personal, cosas que en muchas ocasiones te hacen desmotivarte, te hacen pensar en cosas mucho menos importantes, pero la verdad que saber que están conmigo, que les da gusto que triunfe en las peleas, me da fortaleza para entrenar cada vez más fuerte, encontrar y practicar nuevos movimientos y claramente ganar todos los combates posibles”, finalizó.

Información tomada de El Universal