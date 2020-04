“Soy de los mejores jugadores del mundo, aunque haya durado un partido”: Chicharito

Luego de que se cumplieran cinco años de su antológico gol con la camiseta del Real Madrid en la Champions League, el delantero mexicano, Javier Chicharito Hernández, recordó las sensaciones que saltaron a flor de piel después de haber marcado el tanto que sentenció aquella eliminatoria en el Derbi Madrileño.

En un enlace en vivo por Instagram con el periodista de ESPN, Sergio Dipp, Hernández recordó el día en el que el Bernabéu coreó su nombre al unísono después de que empujara el balón retrasado por Cristiano Ronaldo ante una férrea defensa colchonera.

“Yo estaba en medio campo y veo que arranca Cristiano arranca y se la da a James y le regresa la pared; yo veo que Cris la para un poco más largo, yo me freno para ser una opción y uno de los mejores jugadores de la historia me la da y tengo que empujarla”.

“Que no puede ser, que no puede ser que se da todo para que me toque esa oportunidad, En ese momento estaban lesionados Benzema y Bale. Ancelotti confió en mí y me dijo es tu momento. Era como una graduación. Soy de los mejores jugadores del mundo, aunque haya durado un segundo.

Chicharito hizo énfasis en que no le importaba lo “efímero” de su éxito con la camiseta del Real Madrid o del Manchester United, pues disfrutó de cada momento en el que estuvo en ambos clubes.