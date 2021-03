Solari le da mérito a los jugadores por el triunfo ante Xolos

Santiago Solari se ve contento, se ve feliz. América gana y esta vez convence.

“La parte más importante del equipo son los jugadores y derrotamos a un gran rival, hemos competido muy bien. Hay que destacar la actitud de los jugadores, el compromiso con lo que hacen. Hicimos un buen juego en general, y el partido fue agradable”.

No quiere comparar esta victoria con otras: “Cada juego es diferente. No se pueden comparar unos partidos con otros. Todos representan un reto en una liga tan competitiva. La superficie (sintética) era particular, hubo lluvia, primer juego entre semana, todo pesa para todos, ellos tenían un día menos de descanso, además de que hacen las cosas bien. Para ganar otros partidos debimos hacer las cosas bien en ese momento y hoy hicimos muchas cosas muy bien, pero todo es mérito de los futbolistas”.

Y en cuanto a una alineación titular, tampoco quiso comprometerse. “Hoy jugó Roger (Martínez) de nueve y jugó un gran partido, mostró lo que es como futbolista en todas las facetas, atacando, cuidando bien la pelota, dando juego a los compañeros; (Henry) Martín lo hizo bien el juego pasado, y (Federico) Viñas es un gran delantero, pero viene de una lesión, y no quiero apurarlo”.

“Me encanta tener a grandes futbolistas y que compitan entre ellos. Me convencen los tres”.