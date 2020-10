Snoop Dogg se viraliza con jersey personalizado de la Selección Mexicana

“Snoop Dogg, hermano, ya eres mexicano”, dirán algunos, luego de la publicación del rapero mexicano conocido como “Alemán, ya que portó el jersey del TRI, regalo para el artista y que de inmediato lució.

El jersey personalizado de la selección mexicana con el número 213, fue presumido por el rapero estadounidense que ha dado guiños por la cultura y música del país azteca. Ya que reciéntenme tuvo una colaboración con la Banda MS, en la canción llamada ‘Qué Maldición’.

Esta no es la primera vez que Snoop Dogg utiliza una camiseta de la Selección Mexicana y es que también se le ha visto con el jersey que utilizaron en el Mundial de Brasil 2014. Pero no solo esas han sido las camisetas deportivas que ha utilizado, sobre él han pasado equipos como el Barcelona, Colombia, España, New York City entre otros clubes y selecciones alrededor del mundo.

Por: El Heraldo de México