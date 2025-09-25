Sinner vence a Cilic y avanza en torneo de Pekín

Pekín. El tenista italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, venció este jueves al croata Marin Cilic (número 97) 6-2, 6-2 en su entrada en liza del torneo de Pekín, su primer partido desde su derrota en la final del US Open contra Carlos Alcaraz.

Cilic, de 36 años, buscaba poner fin a una racha de derrotas que arrastra desde octavos de final de Wimbledon. El partido arrancó igualado pero Sinner logró el break para ponerse 3-2 y ganó después los dos juegos consecutivos sin perder ni un solo punto, cerrando la primera manga con su servicio.

En el segundo set, el italiano logró el break en el tercer juego, adelantándose 2-1, y amplió su ventaja al 5-1. A punto estuvo de cerrar el partido en el séptimo juego, en el que dispuso de dos bolas de break y de partido, pero hubo que esperar al octavo para que Sinner cerrase el partido con su servicio (6-2).

«Hemos trabajado mucho para regresar con este nivel, estoy muy contento», declaro Sinner tras el partido al ser preguntado por su juego.

«Por supuesto, he echado de menos la competición y he estado un poco nervioso al principio, tienes dudas y es normal… pero también estás excitado por volver a una cancha. Por el momento me siento muy bien tanto física como mentalmente», añadió.

Sinner se enfrentará en octavos de final al francés Térence Atmane (número 68).

También se clasificó para la segunda ronda el español Alejandro Davidovic (número 20) tras superar al argentino Camilo Ugo Carabelli (número 43) por 6-1 y 6-3.

En categoría femenina, el torneo tiene mayor nivel y es WTA 1000, las colombianas María Camila Osorio y Emilia Arango y las españolas Jéssica Bouzas y Cristina Bucsa avanzaron a la siguiente ronda.

Resultados de la primera ronda del torneo ATP 500 de Pekín

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Marin Cilic (CRO) 6-2, 6-2

Terence Atmane (FRA) a Zhang Zhizhen (CHN) 6-4, 6-2

Fábián Marozsán (HUN) a Benjamin Bonzi (FRA) 7-6 (7/1), 6-3

Alexandre Muller (FRA) a Karen Khachanov (RUS/N.5) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-1, 6-3

Resultados del WTA 1000 de Pekín / Individual femenino – Primera ronda

Yuan Yue (CHN) derrotó a Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 6-3

María Camila Osorio (COL) derrotó a Ann Li (USA) 7-5, 6-7 (5/7), 7-5

Lois Boisson (FRA) a Dalma Gálfi (HUN) 7-6 (8/6), 5-7, 6-2

Gabriela Ruse (RUM) a Rebecca Sramková (SVK) 6-2, 6-2

Aliaksandra Sasnovich (BLR) a Janice Tjen (INA) 6-7 (4/7), 7-5, 6-1

Ella Seidel (GER) a Magdalena Frech (POL) 7-5, 6-4

Cristina Bucsa (ESP) a Donna Vekic (CRO) 6-2, 6-4

Ajla Tomljanovic (AUS) a Yuliia Starodubtseva (UKR) 7-6 (7/1), 6-2

Zhu Lin (CHN) a Moyuka Uchijima (JPN) 6-1, 6-3

Jessica Bouzas (ESP) a Jaqueline Cristian (RUM) 6-4, 6-0

Maya Joint (AUS) a Victoria Jiménez (AND) 6-3, 6-2

Sonay Kartal (GBR) a Alycia Parks (USA) 6-3, 6-2

Zeynep Sönmez (TUR) a Wei Sijia (CHN) 6-2, 6-0

Anastasia Potapova (RUS) a Katerina Siniaková (CZE) 6-3, 6-4

Wang Xiyu (CHN) a Guo Hanyu (CHN) 7-5, 6-1

Emiliana Arango (COL) a Suzan Lamens (NED) 6-3, 6-3