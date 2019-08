“Sin rumbo, estancado y despedazado”: La dura portada de France Football sobre Neymar

Neymar estaba llamado a ser el futbolista que le quitara el dominio a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del planeta; sin embargo su carrera ha venido a menos por lesiones y escándalos fuera del terreno de juego, tal como lo señala la revista France Football en su portada.

La prestigiosa revista francesa le dedicó su tapa al futbolista brasileño en la que destaca con letras grandes “¡Qué desperdicio””, mientras que en tipografía más pequeña escarbe: “Una carreras que se frena” y “Sin rumbo, estancado y despedazado”.

Y es que desde su llegada al cuadro parisino, Neymar no ha sido el mismo futbolista que brilló con el FC Barcelona y con la Selección de Brasil. Y es que las lesiones y los escándalos fuera del terreno de juego le han pasado factura a una carrera que parece no poder levantarse de nuevo, al menos no como se estimaba.

"Neymar, quel gâchis" à la Une du nouveau numéro de FF. Avec aussi: Interview #Sirigu. Focus technique sur Moussa #Dembélé. Les coulisses niçois. Le pari de #Gourcuff à Nantes… 👉 Pour lire ce numéro : https://t.co/YAO2w4s89L

👉 Le sommaire complet : https://t.co/M66J6Q3VNq pic.twitter.com/CC5NGeoEoA — france football (@francefootball) August 26, 2019

El brasileño llegó al futbol de Europa en 2013 de la mano del Barcelona, club en el que ganó todo, incluyendo dos trofeos de La Liga y uno de Champions League.

Fue en 2017 cuando sorprendió al mundo del futbol al anunciar su fichaje con el PSG, club que rompió el marcador al pagar cerca de 222 millones de euros por sus servicios, el fichaje más caro en la historia del futbol.

El cuadro parisino ha seguido fracasando en Champions League, mientras que Neymar no ha terminado ni siquiera una temporada completa con el equipo debido a las constantes lesiones.

Fuente: SDP Noticias