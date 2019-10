Simone Biles sorprende con giro acrobático en juego 2 de la Serie Mundial

La medallista olímpica Simone Biles sorprendió ayer al realizar un acrobático giro de 360 grados en el aire antes de hacer el primer lanzamiento del segundo juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.

